مقتل شرطي وإصابة 9 في تفجير انتحاري بإندونيسيا

قتل شرطي إندونيسي وأصيب تسعة من رجال الشرطة الآخرين ومدني واحد عقب تفجير انتحاري أسفر أيضاً عن مقتل منفذ التفجير الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، في مركز شرطة أستانا أنيار في مدينة باندونج الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد رمضان في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهاجم ودافعه في الهجوم الذي وقع في باندونج .

وصرح رئيس شرطة جاوة الغربية، أسوين سيبايونج، للصحافيين بأن رجلاً حمل سلاحاً حاداً خلال محاولة دخول قسم شرطة أستانا أنيار قبل تفجير عبوة ناسفة.