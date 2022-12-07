سورية: تأخر المشتقات النفطية يعطل الجهات العامة يومين

قرّر مجلس الوزراء السوري، أمس، تعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الجاري نظراً للظروف الراهنة المتعلقة بالمشتقات النفطية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد المقبل و18 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن قرار العطلة يأتي نتيجة للمداولات التي جرت خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس «ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية».

وأشار البيان إلى أن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تراعي الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.