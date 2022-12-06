ميقاتي يدعو إلى التعجيل بانتخاب رئيس للبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، المضي في تحمّل المسؤولية مهما بلغت الصعوبات، موجهاً الدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت أمس: «الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناءً فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى».

وأضاف «لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتستر وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا».

وأكد ميقاتي عدم مجاراة الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة حتى لا يكون مشاركاً في جريمة قتل بالامتناع، مشيراً إلى أن «هذا أمر لن يحصل».