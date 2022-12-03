«الطاقة الذرية» تأمل في إيجاد حل لمحطة زابوريجيا بحلول نهاية العام

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في حديث مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إن الوكالة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لإنشاء منطقة حماية عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية بحلول نهاية العام.

وقال غروسي للصحيفة في حديث نشر أمس: «التزامي هو بالتوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، وأتمنى أن يكون بحلول نهاية العام».

ولم يستبعد غروسي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: «هدفنا هو تجنب وقوع حادث نووي، وليس التسبب في وضع عسكري من شأنه أن يساند أحد الطرفين أو الآخر».