شولتس يطلب من بوتين سحب قواته من أوكرانيا لإتاحة "حل دبلوماسي"

طلب المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سحب قواته من أوكرانيا من أجل التوصل إلى "حل دبلوماسي" للحرب في هذا البلد، على ما أفادت برلين بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت في بيان إنه خلال المكالمة التي استمرت ساعة "حض المستشار الرئيس الروسي على التوصل بأسرع ما يمكن إلى حل دبلوماسي يتضمن انسحاب القوات الروسية".