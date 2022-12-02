حريق في حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن»

قال مسؤولون عسكريون أميركيون، إن حريقاً اندلع على متن حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، ما أسفر عن إصابة تسعة بحارة بجروح طفيفة.

واندلع الحريق صباح الثلاثاء، بينما كانت حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، تجري عمليات روتينية على بعد نحو 30 ميلاً قبالة جنوب كاليفورنيا، حسبما ذكرت البحرية في بيان.

وقال البيان: «تم إخماد الحريق بسرعة، من خلال جهود مكافحة الحرائق التي بذلها الطاقم».

وتم علاج جميع البحارة التسعة المصابين على متن الحاملة، وفتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق.