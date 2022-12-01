ستولتنبرغ: "الناتو" ليس طرفا في الصراع بأوكرانيا ولن ينجر إلى "حرب بوتين"

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، بمواصلة تقديم الدعم لكييف، لكنه أشار إلى أن الحلف ليس طرفاً في النزاع الروسي الأوكراني، وسيظل حذراً "ولن ننجر إلى حرب بوتين في أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب اجتماعهما في العاصمة الألمانية برلين، إن "الناتو ليس طرفاً في النزاع الروسي الأوكراني، ولن ننجر إلى حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا".

واتهم الأمين العام للناتو "الرئيس بوتين بقصف البنية التحتية المدنية والطاقة في أوكرانيا بهدف تجميد الأوكرانيين، وتجويعهم، وإجبارهم على الخضوع".

وأضاف ستولتنبرغ أن "بوتين يستخدم الشتاء سلاحاً. ولا يمكننا السماح له بالفوز".

وأردف: "في هذه اللحظة الحرجة، أصبح دعمنا المستمر لأوكرانيا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

كما شكر ستولتنبرغ الحكومة الألمانية على دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا.