زيلينسكي يعلن الإفراج عن أكثر من 1300 أسير أوكراني منذ بدء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه أُفرج عن أكثر من 1300 أسير أوكراني أثناء عمليات تبادل أسرى مع روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير، وذلك بعد عملية تبادل جديدة بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "لن نتوقف طالما لم نسترجعهم جميعًا. بعد عملية تبادل اليوم، يكون قد عاد 1319 بطلًا إلى ديارهم".

وأوضح مدير مكتبه أندري ييرماك أنه "أُفرج عن 50 مدافعًا عن أوكرانيا" الخميس بينهم "مدافعون عن ماريوبول وأزوفستال"، مصنع الصلب في المدينة المرفئية الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تعرّضت لقصف روسي كثيف في الربيع الماضي قبل أن تسقط في أيدي الجيش الروسي.

وأشار ييرماك إلى أنه أُفرج أيضًا عن "أسرى كانوا في ألينيفكا" وهو سجن تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا.

وأرفق ييرماك منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور تُظهر رجالًا بالبزة العسكرية وآخرين باللباس المدني، بعضهم يرفع العلم الأوكراني.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية حصول عملية التبادل، مشيرةً إلى أن كييف أطلقت سراح 50 أسيرا روسيًا كانوا في أوكرانيا "معرّضين لخطر الموت في الاحتجاز".