اليابان تبحث شراء 500 صاروخ أميركي

ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية، أن اليابان تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أميركي الصنع من طراز «توماهوك» بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2028، مع تسريعها الاستعدادات لتحسين قدرات الهجوم المضاد.

وتواصل طوكيو أكبر تعزيز للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية في مواجهة التحديث العسكري السريع لبكين، ومع إطلاق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ في اتجاهها هذا العام.

ورداً على سؤال حول تقرير «يوميوري»، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء.

وتخطط اليابان لمراجعة استراتيجيتها للأمن القومي، إضافة إلى المواقف الدفاعية الأساسية الأخرى بحلول نهاية العام. وقالت بالفعل إنها تعتزم توسيع مدى الصواريخ الأرضية كجزء من استراتيجية جديدة لمنح جيشها القدرة على ضرب أهداف بعيدة في البحر والبر.

ويمكن لصاروخ «توماهوك» ضرب أهداف على مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، ما يضع أجزاء من الصين والشرق الأقصى الروسي في مداه.

وذكرت صحيفة «نيكي» اليومية بشكل منفصل هذا الشهر أن اليابان تدرس أيضاً نشر صواريخ فرط صوتية (تفوق سرعة الصوت مرات عدة) بحلول عام 2030 لتعزيز الردع.