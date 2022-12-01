16 قتيلاً في انفجار بمدرسة أفغانية

قتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وجرح 24 آخرون، أمس، في انفجار وقع في مدرسة دينية بمدينة أيباك في شمال أفغانستان على ما أفاد مصدر طبي.

وقال طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان طلب عدم الكشف عن هويته: «جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون».

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن المحققين وقوات الأمن يعملون على تحديد هوية مرتكبي الواقعة.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرة حركة «طالبان» مجدداً على السلطة في أغسطس 2021، وتبنى معظمها تنظيم «داعش» الإرهابي في خراسان.

واستهدفت عملية انتحارية في 30 سبتمبر الماضي، مركزاً تعليمياً في أحد أحياء كابول، أسفرت عن مقتل 53 شخصاً بينهم 46 فتاة، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.