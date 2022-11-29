"الناتو": سنساعد أوكرانيا على حماية شعبها

تعهد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وقال بيان صادر عن التحالف العسكري الغربي اليوم أثناء اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست: "الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية".

وأدان الوزراء ما وصفوه بـ"الهجمات الروسية المستمرة وغير المعقولة التي تحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية".

وأشار البيان إلى أن حلف الناتو سيساعد أوكرانيا الآن على تعزيز مرونتها، وحماية شعبها، ومواجهة الحملات الروسية.