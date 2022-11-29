أوكرانيا تتسلم منظومات صواريخ فرنسية بعيدة المدى

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى التي ينسب إليها تغير مجريات الحرب التي تشنها روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت راجمات صواريخ من فرنسا إلى أوكرانيا، الجيش الأوكراني بات الآن أقوى".

والراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد هيمارس وإم270 ومارس11، ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم.

وتستخدم أوكرانيا منذ الأشهر القليلة الماضية، أنظمة زودها بها الغرب لضرب مراكز قيادة ومخازن ذخائر في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية، أبعد مسافة مما تسمح به ترسانتها.