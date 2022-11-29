رئيس «السيادة» السوداني يجمد نشاط النقابات المهنية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، «قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل»، وفق بيان أصدره المجلس.

وأمر في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل السودان وخارجه، لوضعها تحت السيطرة.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أنه لا مجال للعودة إلى ما قبل ثورة 2018، وهي الحقبة التي حكم فيها «الإخوان» السودان على مدى 30 عاماً. وفي خطاب أمام مجموعة من قيادات الإدارات الأهلية في البلاد، انتقد دقلو التعامل المزدوج مع المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني من جهة، والآخرين الداعمين لإجراءات الـ25 من أكتوبر من عناصر النظام السابق والأحزاب المتحالفة معهم. وكان دقلو قد أعلن بشكل مفاجئ في أغسطس فشل الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021، والتي أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين بعد الإطاحة بنظام «الإخوان» بثورة شعبية في أبريل 2019.