الجزائر: محاكمة 3 رؤساء وزراء سابقين في قضية فساد

انطلقت، أمس، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية محاكمة مسؤولين كبار سابقين في قضية فساد.

ويحاكم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، ثلاثة رؤساء وزراء سابقين، هم: نور الدين بدوي، وأحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال.

كما يحاكم سبعة وزراء سابقين، هم: وزير الصناعة الهارب عبدالسلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزيرا الري والموارد المائية حسين نسيب، وأرزقي براقي، ووزير المالية محمد لوكال، إضافة إلى ثلاثة ولاة (محافظين).

ويتهم المتهمون بجنح عدة من ضمنها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عامة واستغلال الوظيفة.