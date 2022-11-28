تأجيل المحادثات النووية بين روسيا والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع تم تأجيلها.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 نوفمبر الجاري وحتى السادس من ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة: "لن تقام الجلسة المخطط لها في وقت سابق للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا في المواعيد المقررة. وأُجلت الفعالية إلى وقت لاحق".

ولم تقدم الوزارة أسباباً، على الرغم من أن صحيفة كوميرسانت الروسية ذكرت نقلاً عن السفارة الأميركية أن القرار كان قرار روسيا وحدها.

وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.