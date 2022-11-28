مقتل 8 وإنقاذ 60 في حصار فندق بالصومال

ذكر متحدث باسم الشرطة الصومالية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وأُنقذ 60 بعد حصار مسلحين من "حركة الشباب الإرهابية" لأحد الفنادق.

وقالت قوات الأمن الصومالية إنها أنهت حصاراً دامياً استمر لساعات بعدما هاجم عناصر الحركة فندقاً في العاصمة مقديشو، وقال الناطق باسم الشرطة صادق دوديشي للصحافيين إن "عملية تمشيط فندق فيلا روزا انتهت".

أضاف أن المسلحين قتلوا ثمانية مدنيين كانوا في الفندق بينما نجحت قوات الأمن في إنقاذ نحو 60 مدنياً.