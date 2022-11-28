ابنة «كيم» تظهر مجدداً مع أبيها

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرة أخرى برفقة ابنته في فعالية رسمية، خلال فعالية التقاط الصور التذكارية مع المساهمين في إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، بعد ظهورها لأول مرة في منصة إطلاق الصاروخ يوم 18 نوفمبر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في إفادة عن فعالية التقاط الصور، بأن الزعيم كيم حضر في موقع التقاط الصور برفقة ابنته المفضلة.

ولم توضح الوكالة تاريخ الفعالية بالضبط، غير أنها على ما يبدو أقيمت، يوم أول من أمس.

ونشرت الوكالة العديد من صور الزعيم كيم وابنته يتجولان في موقع التقاط الصور.

وفي أول ظهور لها، ارتدت ابنة كيم معطفاً شتوياً مبطناً أبيض اللون، ما قد يوضح أنها تلميذة في المدرسة الابتدائية، غير أنه في ظهورها الثاني، كانت ترتدي معطفاً أسود اللون من الصوف، وكان شعرها مصففاً. وظهر «كيم» ممسكاً بيد ابنته بلطف معبراً عن حبه لها. وكانت الطفلة تصفق للرد على من يرحب بهما.