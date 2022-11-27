موسكو: تدمير 6 مراكز قيادة أوكرانية في خيرسون وخاركيف ودونيتسك

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في موجز صحافي اليوم الأحد إن القوات الروسية دمرت ستة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في مناطق خيرسون وخاركيف ودونيتسك.

وذكر كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، إنه "تم تدمير ستة مراكز قيادة في نطاق بلدات سادوفوي ودودتشاني وزولوتايا بالكا بمنطقة خيرسون، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في كيسلوفكا في منطقة خاركيف"، إضافة إلى 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوة بشرية وعتاد عسكري في 137 منطقة".

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان في دونيتسك.

ووفقا لكوناشينكوف، قُتل أو أُصيب أكثر من 50 عنصرا من القوات الأوكرانية، مضيفا أنه "تم تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات عسكرية خاصة".

وأوضح أن القوات الروسية دمرت أربعة مستودعات ذخيرة في منطقة زابوريجيا.