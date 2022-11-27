مهرجان "الأنمي" يقام في سنغافورة بعد توقف طويل بسب كورونا

توافد الآلاف من محبي الأزياء التنكرية وعشاق الأنمي على مهرجان آسيا السنوي للأنمي (إيه.إف.إيه) في سنغافورة الذي أقيم لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19 منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويحتفي المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أيام، بكل ما يتعلق بثقافة البوب اليابانية.

استمرت ثقافة الأنمي، وهي ثقافة فرعية منشأها اليابان، في الازدهار والنمو على المستوى الدولي في السنوات الماضية رغم الجائحة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تواجدها الواسع على الإنترنت ودعم المشاركين لها.

واجتذب مهرجان (إيه.إف.إيه) 120 ألفا في المرة السابقة التي أقيم فيها في 2019. وعلى الرغم من أن حجم مبيعات التذاكر لن يكون متاحا إلا فيما بعد، قال مدير المهرجان شون تشين لرويترز إنه يتوقع أن يصل الحدث إلى نفس العدد إن لم يتجاوزه.

وقالت هيكو، وهي عارضة تايوانية بارزة محبة لارتداء ملابس تنكر على هيئة شخصيات الأنمي، من موقع عرضها في القاعة "الآن بعد أن أصبحت في سنغافورة أشعر وكأنني في لقاء مع أصدقاء قدامى، لأنني كنت على اتصال دائم عبر الإنترنت مع الناس هنا".