رئيس إندونيسيا يحث مناصريه على اختيار القائد "ذو الشعر الأبيض" للحفاظ على حقوقه

حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مناصريه على التصويت لصالح الزعيم "ذو الشعر الأبيض بالكامل"، وهو ما يمثل أوضح دعم لمرشح رئاسي حتى الآن.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد، أن جوكوي، وهو الاسم الذي يُعرف به الرئيس، قال أمام قرابة 150 ألفا من مؤيديه احتشدوا في تجمع في جاكرتا أمس: "انظروا إلى شعر الزعيم أيضا، إذا كان أبيض بالكامل، فهذا يعني أنه يفكر في الناس".

وحاكم جاوا الوسطى جانجار برانوفو هو المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمتلك شعرا أبيض في رأسه كلها، من بين أكثر المتنافسين شعبية في انتخابات عام 2024.

ودعا جوكوي أيضا، خلال التجمع المفعم بالحماس وسط جاكرتا، أنصاره إلى اختيار زعيم يتفهم محنة الناس.

وأضاف: "هذه دولة كبيرة، لا تأتي بزعيم يجلس في محله بالقصر الرئاسي... ابحث، أذكرك، ابحث عن قائد يرغب ويحب النزول بين الناس".

واعتمد جميع المرشحين للرئاسة تقريبا أسلوب "بلوسكان" أو أسلوب المشي بين الناس في الحملات الانتخابية الذي أوصل جوكوي إلى أعلى منصب.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: "علينا ضمان استمرارية ما بنيناه".