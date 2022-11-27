صواريخ روسية تضرب مدينة كريفي ريه الأوكرانية

قالت السلطات المحلية اليوم الأحد إن مدينة كريفي ريه بجنوب أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي روسي.

وقال الحاكم العسكري فالينتين ريسنشينكو عبر تطبيق تلغرم إن صاروخين ضربا أحد المرافق الخاصة بالنقل صباح اليوم الأحد، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

حثت الإدارة العسكرية المواطنين على الاحتماء في أماكن اللجوء من الهجمات الجوية.

وتم إصدار تحذير من الهجمات الجوية في عدة مناطق بشرق وجنوب أوكرانيا.

وقالت مصادر أوكرانية إن منطقة نيكوبول بشمال نهر دنيبرو تعرضت أيضا لهجوم بقذائف ومدفعية ثقيلة.