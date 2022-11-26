تضرر 200 متجر جراء حريق بأحد الأسواق في الهند

تضرر حوالي مئتي متجر جراء حريق هائل اندلع في سوق بهاجيراث بالاس في منطقة تشاندني تشوك بالهند، بينما يواصل رجال الإطفاء محاولتهم لإخماد الحريق لليوم الثالث على التوالي، حسبما قال مسؤولون هنود اليوم السبت.

وقال المسؤولون إنه تم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق، وفقا لوكالة برس ترست الهندية.

وقال ضابط شرطة بارز، إن معظم المتاجر البالغ عددها حوالي 200، والتي تهدمت في حريق بسوق الجملة، متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم تسجيل قضية ضد أشخاص مجهولين ، بموجب المادة 285 الخاصة بالإهمال في التعامل مع الحرائق أو المواد القابلة للاحتراق، والمادة 336 الخاصة بارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة و سلامة الآخرين للخطر.