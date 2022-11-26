قتيل ومفقودون في انزلاق تربة في جزيرة إيطالية

قضت امرأة فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين إثر تساقط أمطار غزيرة تسببت في انزلاق تربة السبت في جزيرة إيسكيا الإيطالية على ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت موجة من الأوحال والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي الصغيرة في ساعة مبكرة السبت وغمرت منزلا، جارفة معها سيارات وصولا إلى البحر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية وأجهزة الطوارئ.

وقال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا في مؤتمر صحافي إن الضحية الأولى امرأة عثر عناصر الإنقاذ على جثتها.

وأضاف أن عددا من الأشخاص الذي أعلن فقدانهم في وقت سابق، عُثر عليهم وهم بخير، من بينهم عائلة لديها رضيع. لكن نحو عشرة أشخاص كانوا حتى منتصف فترة بعد الظهر لا يزالون في عداد المفقودين.

وتعرقلت جهود الإنقاذ بسبب استمرار الأمطار والرياح القوية، وهو ما أخر أيضا وصول العبارات ومعها تعزيزات من البر الرئيسي.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي قد أكد في وقت سابق أن عددا من الأشخاص محاصرون تحت الوحول قائلا إن الوضع "خطير جدا".

غير أنه نفى تصريحات لنائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني وزير البنى التحتية، أكد فيها مقتل ثمانية أشخاص قائلا إن الأمر لم يتم تأكيده.

وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول وحلية اجتاحت شوارع بلدة كازاميشيولا تيرمي شمال إيسكيا، الجزيرة الخلابة الواقعة قرب كابري والتي يقصدها السياح في الصيف.

واقتلعت الأشجار وتبعثرت السيارات على جانب الطرق أو في المياه، بحسب صور نشرتها أجهزة الطوارئ ووسائل إعلام محلية.

وكان جهاز الإطفاء قد قال في وقت سابق إن الأوحال غمرت منزلا مضيفا أن شخصين انقذا من سيارة جرفتها السيول إلى البحر.

وفي المنطقة الأكثر تضررا في كازاميشيولا تيرمي، حوصرت 30 عائلة على الأقل في منازلها من دون ماء ولا كهرباء، فيما قطعت الأوحال والركام الطريق المؤدي إلى الحي، بحسب وكالة أنسا للأنباء.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن "جهود الإنقاذ لا تزال معقدة بسبب ظروف الطقس".