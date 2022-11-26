مقتل جندي مغربي في قوة «مينوسكا» بهجوم في إفريقيا الوسطى

قتل جندي مغربي من قوة حفظ السلام الدولية، بهجوم في جنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تشهد حرباً أهلية منذ 2013، كما أعلنت الأمم المتحدة أمس، من دون أن تحدد المهاجمين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن «أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية... توفي في أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو، بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط» طائرة.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة قوة حفظ السلام في 2014، ويضم عديدها أكثر من 14 ألف عسكري. وأوضحت «مينوسكا» أنه تم فتح تحقيق لتحديد «الملابسات الدقيقة» لهذا الهجوم، وذكّرت بأن «أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب».

وكان آخر الضحايا من الخوذ الزرقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى ثلاثة عسكريين من بنغلاديش، قتلوا في الرابع من أكتوبر بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غرب البلاد.