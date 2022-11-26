نشر قائمة حمراء لممتلكات ثقافية معرضة للخطر في أوكرانيا

نشر المجلس الدولي للمتاحف «قائمة حمراء طارئة لممتلكات ثقافية معرضة للخطر» في أوكرانيا، بينها مخطوطات قديمة وأيقونات تعود إلى قرون عدة وأعمال حرفية، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات والذي «زادت وتيرته مع الحرب الروسية في أوكرانيا».

وأمل المجلس الدولي للمتاحف في بيان أن تشكل هذه القائمة مرجعاً جيّداً «لتحديد الممتلكات الثقافية المنهوبة في أوكرانيا عندما يبدأ التداول بها خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة».

وأضافت هذه الشبكة الدولية التي تضم أطرافاً فاعلة في أوساط المتاحف ويغطي نشاطها نحو 140 بلداً أنّ مبادرتها «تأتي في الوقت المناسب في ما خصّ مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي الأوكراني، وهو ظاهرة موجودة في المنطقة منذ زمن لكن زادت وتيرتها مع الحرب».

وتابعت «أثبتت تقارير حديثة حول أعمال نهب كبيرة تعرض لها متحف خيرسون للفنون من القوات الروسية التي انسحبت من المدينة، أنّ هذا التهديد موجود ويُنفَّذ بصورة منهجية».

وتضم القائمة الحمراء مخطوطات تعود إلى ما بين القرنين الـ13 والـ19، وأيقونات دينية قديمة، ولوحات حديثة تنتمي إلى تيارات عدة كالفن الفطري والطليعي والواقعية الاشتراكية، بالإضافة إلى قطع حرفية من أزياء ومجوهرات.