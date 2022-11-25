أمطار غزيرة في جدة.. ووفاة شخصين وتعليق الدراسة

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، أمس، ما أدى إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة لساعات، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن «إغلاق طريق مكة-جدة السريع، وبشكل احترازي نظراً لهطول الأمطار»، قبل أن تعلن إعادة فتحه بعد ساعات. وغمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة عدداً من الشوارع والطرق الرئيسة بالمحافظة، مخلفة عدداً هائلاً من الأضرار بالمركبات.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة إنه تم «تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة».

وأعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، على حسابه عبر «تويتر»: «نظراً لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية»، داعياً المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران، للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، فجر أمس «حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص».

وكانت فيضانات كبيرة أودت بـ123 شخصاً في جدة في 2009، ونحو 10 أشخاص بعدها بعامين.