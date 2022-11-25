الجزائر: الإعدام بحق 49 شخصاً بتهمة قتل بشعة

أصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية أحكامها في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، وترواحت بين الإعدام والبراءة.

وقضت المحكمة بالإعدام بحق 49 متهماً، كما تمت إدانة 15 متهماً آخرين بـ10 سنوات سجناً نافذاً، فيما استفاد 17 شخصاً من البراءة.

وكان الشاب جمال بن إسماعيل قتل بطريقة بشعة في ولاية تيزي وزو، وتم التنكيل بجثته في بث مباشر بموقع «فيس بوك» من قبل حشود من الناس بعد أن وجهت له زوراً تهمة إضرام النيران في منطقة الأربعاء نايت إيراثن.

كانت النيابة العامة طالبت بإصدار أحكام الإعدام بحق 74 متهماً لتورطهم في جريمة قتل وحرق الشاب في أغسطس 2021.