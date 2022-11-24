تركيا لروسيا: سنواصل عملياتنا في شمال سورية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لنظيره الروسي في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، إن أنقرة ستواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمال سورية، بعد أن طلبت موسكو من أنقرة تجنب هجوم واسع النطاق في سورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن أكار أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويغو، أن "أولوية تركيا هي درء التهديدات الإرهابية (من شمال سورية) بشكل دائم"، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.

وحث المفاوض الروسي الكبير ألكسندر لافرنتييف، أمس الأربعاء، تركيا على الامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق في سورية، لأن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف.