مجلس حقوق الإنسان يقرر تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق في مظاهرات إيران

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنشاء مهمة لتقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها إيران أثناء الاحتجاجات.

وكانت محاولة صينية لتمرير تعديل على الاقتراح في المجلس قد باءت بالفشل، حيث كانت تسعى لإلغاء الفقرة الرئيسية التي تشير إلى "تحقيق جديد في قمع إيران للاحتجاجات الشعبية".

وأقر المجلس القرار بأغلبية 25 دولة، ومعارضة ست دول وامتناع 16 عن التصويت.

وتنص الفقرة المعنية على تشكيل "بعثة دولية لتقصي الحقائق" تكون جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.