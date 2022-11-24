قضاء بريطانيا يرفض تنظيم أسكتلندا استفتاء على الاستقلال

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس، بأن الحكومة الأسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.

وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد، إن القضاة خلصوا بالإجماع، إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.

على الإثر، رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالحكم «الواضح والنهائي»، فيما أعربت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجون، عن «خيبة أملها» إزاء الحكم، لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء. وكتبت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي على «تويتر»: «القانون الذي لا يسمح لأسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة)، يفضح الفكرة القائلة إن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية».