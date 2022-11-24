جونسون: ألمانيا كانت تدعو إلى سرعة استسلام أوكرانيا

صرّح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بأن الحكومة الألمانية كانت تدعو قبل وقوع الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى سرعة استسلام كييف.

وقد أثارت هذه التصريحات ضجة بعد إذاعتها أمس.

ورفضت الحكومة الألمانية التعليق مبدئياً على تصريحات جونسون.

ونقلت محطة «سي إن إن» الأميركية عن جونسون قوله إن «وجهة النظر الألمانية كانت ترى في مرحلة معينة أنه في حال وقوعه (الهجوم الروسي)، فإن هذا سيكون بمثابة كارثة، وسيكون من الأفضل أن ينتهي كل شيء بسرعة، وأن تستسلم أوكرانيا».

وأضاف جونسون: «لم أستطع أن أدعم هذا، واعتبرته بمثابة وجهة نظر كارثية».

وتابع جونسون أن الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية كان صدمة، وكانت العديد من الحكومات الغربية تتخوف قبل الهجوم الروسي من إمكانية هزيمة أوكرانيا في غضون أيام قليلة، نظراً لتفوق الجيش الروسي. وفي السياق ذاته، انتقد جونسون أيضاً فرنسا وإيطاليا، وموقفيهما قبل اندلاع الحرب، لكنه أكد أن وجهات النظر تغيرت مع وقوع الهجوم الروسي في فبراير الماضي.

وأوضح جونسون أن «ما حدث هو أن الجميع - الألمان والفرنسيين والإيطاليين، الجميع (الرئيس الأميركي) جو بايدن - كانوا يرون أنه ليس هناك خيار، لأنه لا يمكن التفاوض مع مثل هذا الشخص (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)».

ورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، على تصريحات جونسون قائلاً: «نعرف أن رئيس الوزراء الأسبق، المسلي للغاية، له دائماً علاقة خاصة بالحقيقة، ولم يختلف الحال في هذه الواقعة أيضاً».