إردوغان يفكر في لقاء الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يفكر في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد،وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية.

وقال إردوغان للأناضول، وذلك بعد أيام فقط من بدء هجوم جوي ضد الميليشيات الكردية، "اللقاء مع الأسد ممكن. لا ضغينة أو مرارة في السياسة".

ومع ذلك، لم يكشف أردوغان عن أي أمل في تخفيف التوترات في شمالي سورية. وقال إن تركيا مصممة أكثر من أي وقت مضى على إغلاق كامل حدودها الجنوبية، مع توفير "خط أمان" من الهجمات.

وقال إردوغان بشأن الهجوم الحالي ،في كلمة ألقاها أمام أعضاء الحزب اليوم الأربعاء، "العمليات التي نجريها بطائراتنا و أسلحتنا و مسيراتنا ليست سوى البداية".