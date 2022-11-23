أردوغان: تركيا ستهاجم المسلحين الأكراد بدبابات وجنود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستهاجم المسلحين الأكراد بدبابات وجنود، وذلك في إشارة إلى احتمال شن هجوم بري على جماعة كردية مسلحة في سورية بعد تصاعد العمليات الانتقامية بطول الحدود السورية.

وتأتي تصريحات أردوغان مع استمرار المدفعية التركية في قصف القواعد الكردية وأهداف أخرى قرب مدينتي تل رفعت وكوباني السوريتين، وذلك حسبما قال مصدران عسكريان سوريان لرويترز.

وقال أردوغان في كلمة في شمال شرق تركيا: "نهاجم الإرهابيين منذ بضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا، إن شاء الله، سنقضي عليهم جميعا في أسرع وقت ممكن باستخدام دباباتنا وجنودنا".

وكان الرئيس التركي قال سابقاً إن العمليات لن تقتصر على الغارات الجوية وإنما قد تشمل قوات برية. ونفذت تركيا عدة عمليات عسكرية كبيرة استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال سورية في السنوات القليلة الماضية.