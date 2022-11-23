«الحرس الثوري» يستهدف جماعة في العراق

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، شبه الرسمية، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف، أمس، قاعدة لمن يصفهم بأنهم «إرهابيون انفصاليون» في إقليم كردستان العراق، بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

وتتهم طهران الجماعات الكردية الإيرانية باللجوء إلى كردستان العراق لتأجيج الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء احتجاز الشرطة لها في 16 سبتمبر.

وقالت الوكالة أمس «في عملية اليوم استهدفنا قاعدة جماعة إرهابية انفصالية قرب كركوك، تعرف باسم حزب الحرية الكردستاني، بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية».

وأضافت وكالة الأنباء أنه منذ 14 نوفمبر شن الحرس الثوري سلسلة هجمات جديدة على «إرهابيين انفصاليين»، رداً على ما تردد عن شن الجماعة لأعمال مزعومة مناهضة للأمن في مدن إيرانية متاخمة للعراق.