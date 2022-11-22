الولايات المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في سورية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعارض أي تحرك عسكري يزعزع استقرار الوضع في سورية وذلك في غمرة تصعيد للهجمات الإنتقامية من قبل تركيا وفصائل مسلحة كردية على الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن أبلغت أنقرة قلقها البالغ من تأثير التصعيد على هدف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف في ردود عبر البريد الإلكتروني على أسئلة: "تم حث تركيا على عدم شن مثل هذه العمليات، وبالمثل تماما تم حث شركائنا السوريين على عدم شن هجمات أو التصعيد".

وتحالفت الولايات المتحدة مع قوات سورية الديمقراطية التي تقودها "وحدات حماية الشعب" في القتال ضد تنظيم "داعش" في سورية، مما تسبب في خلاف عميق مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وشنت طائرات حربية تركية بالفعل هجمات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في سورية والعراق يوم الأحد الماضي، دمرت خلالها 89 هدفا لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تقول أنقرة إنها جناح لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن 184 مسلحا لقوا حتفهم في عمليات يومي الأحد والاثنين.

وقالت تركيا إن العمليات العسكرية التي وقعت مطلع الأسبوع جاءت ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع أودى بحياة ستة أشخاص. وأشارت تركيا بأصابع الاتهام إلى المسلحين الأكراد.

ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية التورط في التفجير الذي وقع في 13 نوفمبر الجاري في حي مكتظ بالسكان.