5 قتلى و40 جريحاً في انفجار خزان وقود بكردستان

أعلنت مصادر رسمية عراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 40 بجروح إثر انفجار خزان وقود تابع لمخبز في مدينة دهوك، في إقليم كردستان الشمالي.

وأعلنت سلطات الإقليم عقب وقوع الحادث أنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب وقوع انفجارات في عدة مناطق.

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وقال محافظ دهوك علي تتر لفرانس برس إن "الانفجار أدى الى مقتل خمسة أشخاص هم ضابط هو نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن، وإصابة حوالى اربعين بجروح".

ووقع الانفجار جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكنا للطلاب، وفقا للمحافظ.

وهذه هي المأساة الثانية التي تضرب إقليم كردستان خلال أقل من أسبوع، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وجرح أكثر من عشرة في انفجار صهريج وقود الخميس في السليمانية، ثاني مدن الإقليم.