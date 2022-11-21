محمد بن راشد يستقبل رئيس تركمانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، في قصر الإمارات بأبوظبي فخامة سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، والوفد المرافق، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، ومتطلبات الارتقاء بالتعاون الاستثماري وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص لدى الجانبين لكي يكون شريكاً في تعزيز تلك الروابط وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين على المديين القريب والبعيد.

كما جرى استعراض أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إقرار مقومات الأمن والاستقرار، ونشر أسباب السلام والتعايش وترسيخ أسس التعاون الدولي للتغلب على ما تواجهه شعوب العالم من تحديات مشتركة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان أحمد الحاي الهاملي.