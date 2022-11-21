برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار كمساعدات للبنان

أبلغ برنامج الأغذية العالمي لبنان بموافقته على تخصيص أكثر من خمسة مليارات دولار كمساعدات للسنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، بعد لقائه مدير البرنامج لدى بيروت.

وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي بحضور مدير البرنامج في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، إن "المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة".

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً منذ ثلاث سنوات، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت الليرة معه نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وتمّ التوافق، وفق ميقاتي، على توزيع مساعدات البرنامج الأممي بالتساوي بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، الذين يحصلون على دعم منه منذ العام 2012، تاريخ بدء تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان.

ويستضيف لبنان، وفق السلطات أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.