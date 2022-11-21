أردوغان يعرب عن أمله في إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يأمل في إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان القول: "بعد إجراء المحادثات بين الوزراء الأتراك والمصريين، نرغب في أن ننتقل بالحوار إلى نقطة أفضل من خلال المحادثات رفيعة المستوى".

وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى أردوغان في الدوحة، أمس الأحد، وتم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.