«تويتر» يعيد حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

أعاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقاً لما قاله المالك الجديد للشركة إيلون ماسك.

وأجرى ماسك استطلاعاً للرأي على منصة التواصل الاجتماعي، سائلاً المستخدمين ما إذا كان ترامب يجب أن يستعيد حسابه، واستجاب نحو 15 مليون مستخدم، وصوت 51.8% منهم بـ«نعم».

وقال ماسك عبر «تويتر»: «لقد قال الناس كلمتهم، ترامب سوف يعود»، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيبدأ في استخدام «تويتر» مرة أخرى، بعد أن أنشأ منصته الخاصة التي تسمى «تروث سوشيال».

ونشر ترامب على منصة «تروث سوشيال»، في الوقت الذي كان يجري فيه استطلاع ماسك، قائلاً: «صوتوا الآن بإيجابية، ولكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان، تروث سوشيال مميزة!».

وكان قد تم تعليق وصول ترامب إلى «تويتر» في يناير 2021، بعد يومين من اجتياح أنصاره لمبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، معطلين جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس، مما أدى ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء الماضي رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، ولقي ترامب ترحيباً حاراً خلال تجمع حاشد للحزب الجمهوري، أول من أمس، لكن عدداً كبيراً من منافسيه المحتملين في السباق إلى البيت الأبيض انتقدوا تشكيكه في نتائج الانتخابات السابقة ورأوا أن الوقت حان للابتعاد عن الرئيس الأميركي السابق.

وفي أوّل خطاب له منذ إعلانه الترشح للانتخابات المقبلة، قال ترامب في كلمة بالفيديو أمام تجمع لـ«تحالف اليهود الجمهوريين» في لاس فيغاس، إن الحزب بات أقوى تحت قيادته، وشكّك مجدّداً في فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2020. وقال إنّ «الانتخابات كانت مزوّرة». ورفض تحمل مسؤولية الأداء الضعيف للحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية التي جرت الشهر الجاري.

وقالت الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هيلي في كلمة أمام التجمع، إنها تفكر جدياً في الترشح للسباق إلى البيت الأبيض.