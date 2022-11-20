طالبان تغير اسم الجامعة الأميركية إلى الجامعة الأفغانية الدولية

أعلن وزير التعليم العالي المعين حديثا في حكومة حركة طالبان الأفغانية مولوي ندا محمد نديم تغيير اسم الجامعة الأميركية في أفغانستان إلى الجامعة الأفغانية الدولية.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن وزير التعليم العالي، الذي شغل منصب حاكم طالبان في كابول من قبل، قال، في خطابه أمام طلاب الجامعات في بلخ، إنه تم تغيير اسم الجامعة، وأنها ستقدم برامج الدراسات العليا فقط.

تأسست الجامعة الأميركية في عام 2006، لتصبح أول جامعة خاصة للفنون الحرة في البلاد بها برامج ومعايير أكاديمية موحدة دوليا.

وتم إغلاق الجامعة في أغسطس من العام الماضي عندما سيطرت حركة طالبان على أفغانستان.

وقال الأستاذ السابق في الجامعة الأميركية عمر صدر إنه تم إرسال الطلاب إلى كلية "بارد" في الولايات المتحدة، والجامعة الأميركية بآسيا الوسطى، والجامعة الأميركية في السليمانية بالعراق.