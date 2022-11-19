قتلى بهجوم مسلح على ثكنة للجيش العراقي في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش إثر هجوم لعناصر "داعش" في محافظة كركوك.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن المصدر قوله إن "عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن هجوم مسلح على ثكنة للجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضاف أن "التعرض أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر داعش الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".

وأشار المصدر إلى أن "قائد عمليات المقر المتقدم توجه إلى مكان الحادث وقاد عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن العناصر الإرهابية.