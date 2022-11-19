موسكو تتهم واشنطن بـ«اختبار صبر» كوريا الشمالية

اتهمت روسيا أمس الولايات المتحدة بـ«اختبار صبر» بيونغ يانغ، بعد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي سقط قبالة اليابان. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لوكالة الأنباء «ريا نوفوستي» الرسمية، بأن موسكو تبقى «وفية» للبحث عن حل «دبلوماسي» لشبه الجزيرة الكورية، لكن «الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.. تفضل مساراً مختلفاً.. كما لو أنها تختبر صبر بيونغ يانغ». وأضاف: «نحن نراقب الوضع بقلق».