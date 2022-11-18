مسؤول: نقترب من اتفاق حول "الخسارة والضرر" في "كوب 27"

قال الوزير المسؤول عن مكافحة تغير المناخ في نيوزيلندا جيمس شو، إن الموفدين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن قضية "الخسائر والاضرار" المناخية الشائكة، لكنه حذر من أن المحادثات قد تنهار "في اللحظة الأخيرة".

وصرح شو قائلاً: "هناك احتمال أن نحقق نتيجة، لكنها (المحادثات) قد تنهار أيضا في اللحظة الأخيرة. وأعتقد أنه إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك عاراً حقيقياً لأننا اقتربنا (من تحقيق نتيجة) أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أنه أصبح "أكثر تفاؤلاً" منذ اقتراح الاتحاد الأوروبي "المفيد بشكل لا يصدق"، والذي يقول شو إنه ساعد في جسر هوة الخلافات بين الأطراف.