الاتحاد الأوروبي ينعش الآمال بإحراز تقدم في مؤتمر المناخ "كوب 27"

أنعش الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الآمال بإحراز تقدم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب27 بقوله إنه سيدعم أحد أصعب بنود جدول أعمال القمة المتمثل في تقديم تمويل للبلدان المنكوبة بالكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

لكن مع وجود عدة نقاط شائكة أخرى تعترض محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام التي من كان من المقرر اختتامها اليوم، قالت الدولة المضيفة مصر إنه ما زال من غير المتوقع التوصل لاتفاق نهائي قبل مطلع الأسبوع.

وقال سامح شكري رئيس كوب27 متحدثا بالإنجليزية للصحافيين "ما زلت ملتزما بختام هذا المؤتمر غداً بطريقة منظمة، مع تبني سلسلة من القرارات التوافقية التي ستكون شاملة وطموحا ومتوازنة".

ويعد المؤتمر الذي امتد نحو أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بمثابة اختبار لعزم العالم للتصدي لظاهرة ارتفاع حرارة الكوكب في وقت تنافس فيه العواصف والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات على انتزاع اهتمام الحكومات المنشغلة بحرب في أوروبا وارتفاع التضخم.

وانبثت الحيوية في المفاوضات بعد أن قال التكتل الأوروبي في وقت متأخر أمس الخميس إنه سيدعم طلب مجموعة تضم 77 دولة من بين 134 دولة نامية بإنشاء صندوق لمساعدة الدول على مواجهة "الخسائر والأضرار" التي لا يمكن إصلاحها بسبب تغير المناخ.

لكن لم يتضح اليوم الجمعة مدى قبول جميع هذه الدول عرض الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل لمساعدة "البلدان الأكثر هشاشة" فحسب وليس كل الدول النامية كما طلبت.