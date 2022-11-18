باكستان.. 20 قتيلاً بحادث سقوط شاحنة في حفرة مليئة بالمياه

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم، إن شاحنة صغيرة سقطت في حفرة مليئة بالمياه في جنوب باكستان الذي اجتاحته الفيضانات، ما أسفر عن مقتل 20 راكبًا - معظمهم من النساء والأطفال - وإصابة 13 آخرين خلال الليل.

وقع الحادث على طريق سريع أضعفته الفيضانات في مقاطعة السند على طريق إندوس السريع. تم تجريف الطريق في عدة أماكن لتصريف مياه الفيضانات، لكن لم يتم إصلاحه بعد أشهر.

قال ضابط الشرطة عمران قريشي إن الشاحنة كانت تنقل الركاب من منطقة خيربور إلى ضريح صوفي شهير في سهوان.

وأضاف أنه تم إنقاذ 13 من الركاب ونقلهم إلى مستشفى قريب. قال مسؤولو المستشفى إن ثماني نساء و10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما من بين القتلى. وقيل ان اثنين من المصابين في حالة حرجة.

ويشار إلة أن إقليم السند الجنوبي كان الأكثر تضررا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية غير المسبوقة والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ.