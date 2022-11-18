بيونغ يانغ تطلق صاروخاً وتتوعد أميركا وحلفاءها بـ «رد أعنف»

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستياً، أمس، وحذّرت من «ردود عسكرية أعنف» على مساعي الولايات المتحدة لتعزيز وجودها الأمني في المنطقة مع حلفائها، قائلة إن واشنطن تخوض «مقامرة ستندم عليها».

وأجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من مثل هذه التجارب هذا العام، كما أطلقت المئات من القذائف المدفعية في البحر أخيراً مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات، شاركت اليابان في بعضها.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ الباليستي انطلق من مدينة وونسان بالساحل الشرقي لجارتها الشمالية، وحلّق لمسافة 240 كيلومتراً إلى ارتفاع 47 كيلومتراً بسرعة أربعة ماخ.

وجاء الإطلاق الأحدث بعد أقل من ساعتين من انتقاد وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي لقمة ثلاثية، عُقدت الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وانتقد خلالها قادة الدول الثلاث تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ، وتعهدوا بمزيد من التعاون الأمني.