نتنياهو: أردوغان يوافق على استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا

اتفقت إسرائيل وتركيا اليوم الخميس على استئناف العلاقات مجددا، بحسب ما اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو.

وأشار بيان الخميس إلى أن العلاقات يمكن أن تستمر في التحسن في ظل حكم نتنياهو.

واعلن مكتب نتنياهو إلى أن الزعيمين تعهدا بالتعاون والتواصل مجددا، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما يوم الخميس.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن "الزعيمين اتفقا على العمل سويا لبدء عهد جديد من العلاقات بين تركيا وإسرائيل".