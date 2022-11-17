أحكام غيابية بالمؤبد على 3 مدانين في قضية تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا

حكمت محكمة هولندية غيابيا الخميس على ثلاثة رجال بالسجن المؤبد بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم "ام اتش 17" فوق أوكرانيا في 2014 وسط تصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي.

وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس إن "المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة" على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين أدينوا بالقتل ولعبوا دورا في تدمير الطائرة.

وبقي المتهمون الأربعة أحرارا، ورفضوا حضور المحاكمة التي استمرت عامَين ونصف عام في هولندا وجرت بعد تحقيق دولي.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا "القرار المهم". وقال إن "معاقبة كل الفظائع الروسية - أمس واليوم - ستكون حتمية".

في المقابل، نددت روسيا بحكم "سياسي" واعتبرت أن المحاكمة تكاد تكون "واحدة من اكثر (المحاكمات) فضائحية في تاريخ العمليات القضائية"، مضيفة "نأسف بعمق لكون المحكمة أهملت مبادئ حياد القضاء خدمة للوضع السياسي الراهن، موجهة بذلك ضربة قاسية لسمعة مجمل النظام القضائي في هولندا".

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحكم "يشكل يوما مهما للعدالة"، مضيفا عبر تويتر "لا يمكن الإفلات من العقاب في جرائم مماثلة".

بدورها، رحبت واشنطن بالحكم معتبرة انه "مرحلة مهمة" لاحقاق العدالة.

وقُتل جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 777 البالغ عددهم 298 شخصا عندما أصابها فوق شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، صاروخ قدمته روسيا كما يقول المدعون.