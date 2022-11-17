إسرائيل والأردن تتفقان على التعاون لإنقاذ نهر الأردن

وقعت إسرائيل والأردن إعلان نوايا اليوم الخميس في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ للحفاظ على نهر الأردن المشترك وحمايته - وهو ممر مائي مقدس يكاد يجف بسبب تغير المناخ والتلوث وتهديدات أخرى.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر المناخ "كوب 27" المنعقد في شرم الشيخ، بمصر، حيث يناقش قادة العالم كيفية تخفيف الأثر المتصاعد من تغير المناخ، يمثل خطوة مهمة، وإن كانت أولية، في التعاون.

كان التعاون في مجال المياه عنصراً أساسياً في معاهدة السلام لعام 1994 بين البلدين، لكن العلاقات الباردة على مدى العقود الماضية أدت إلى تعقيد الجهود المبذولة لزيادة إمدادات المياه إلى نهر الأردن.

الخطة التي أُعلن عنها يوم الخميس تفتقر إلى التفاصيل. وتقول إن إسرائيل والأردن وعدتا بمحاولة الحد من تلوث الأنهار من خلال بناء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وتحديث أنظمة الصرف الصحي لمنع المدن الواقعة على ضفاف النهر من إلقاء مياه الصرف الصحي الخام في المياه، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن البلدين يهدفان أيضا إلى تعزيز الزراعة المستدامة، والسيطرة على تسرب مياه الصرف الزراعي للمياه الجوفية، وتقليل استخدام المبيدات، بدون الخوض في التفاصيل.

قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ: "إن تنظيف الملوثات والمخاطر واستعادة تدفق المياه وتقوية النظم البيئية الطبيعية سيساعدنا على الاستعداد والتكيف مع أزمة المناخ".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الحكومية إن إعلان النوايا يأتي في إطار سعي الأردن إلى "خلق فرص عمل تنعكس على تحسين نوعية الحياة وتوفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن بما في ذلك الفلسطينيون".